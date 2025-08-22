В Подмосковье заметили осенние следы

Ночные и утренние туманы в Московской области стали приметой приближающейся осени. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Утром в пятницу, 22 августа, туман был отмечен на юге Московской области, видимость уменьшалась до 400-500 метров. Осень наступает и в другие регионы: в Рязанской области туман был еще более густым, видимость уменьшалась до 100 метров.

Эти туманы были вызваны радиационным выхолаживанием воздуха, отметила синоптик. Туманы с видимостью 200 метров отмечены и в Калмыкии. Но они возникли за счет проникновения более влажного воздуха с Северного Кавказа и испарения ранее выпавших осадков, объяснила специалист.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала, что в последнюю неделю лета, которая начнется 25 августа, погода в Москве и области будет прохладной и дождливой.