Раскрыты смыслы текста нового гимна Крыма

В Крыму Сергей Цеков раскрыл смыслы обновленного текста, передает ТАСС.

По словам политика, в новом гимне, в первую очередь, отражено воссоединение полуострова с Россией, а также подчеркнута связь между разными периодами его истории.

«В проекте гимна прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму, преданность крымчан отечеству и родной крымской земле», — подчеркнул собеседник агентства.

Также он обратил внимание на строки первого куплета, где упоминается Всевышний.

«[Этим] мы подчеркиваем значение для нас вероисповедания и нашу глубокую духовную связь», — обозначил Цеков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов высказался о признании статуса полуострова на международном уровне. По его мнению, республика с большой вероятностью будет признана мировым сообществом.