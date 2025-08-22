Названа опасность нового гонконгского гриппа в России

В России в этом году ожидается циркуляция нового штамма гонконгского гриппа A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2), который не встречался ранее. Этот штамм является «близким родственником» прошлогоднего A/Thailand/8/2022 (H3N2) и не обладает новыми мутациями, сообщает aif.ru со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Также отмечается, что в стране может начать распространяться свиной грипп, который уже встречался в стране, но стал менее агрессивным. В зоне риска заражения указанными вирусами находятся дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями, указал Лебедев.

По его словам, характерные симптомы включают высокую температуру, мышечные боли и интоксикацию, при этом катаральные проявления выражены умеренно. Для постановки диагноза необходимо лабораторное исследование. Предотвратить заболевание можно с помощью вакцинации. Оптимальное время для нее — сентябрь-октябрь, чтобы к началу подъема заболеваемости выработались защитные антитела, заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что на Украине наблюдается резкий рост заболеваемости корью. С начала 2025 года уже зарегистрировано 1200 случаев, тогда как в 2024 году было зафиксировано всего 70 случаев.

Согласно материалу портала Origo, три четверти пациентов – дети. По словам экспертов высококонтагиозная болезнь распространяется из-за опасно низкого уровня вакцинации, который составляет лишь 44%.