В Мариуполе в День флага развернули российский триколор в 2 тыс. кв. м

Жители Мариуполя развернули большой российский триколор в центре города в честь Дня государственного флага РФ, передает корреспондент ТАСС.

"В День флага России в освобожденном городе Мариуполе растянули знамя более 2 тыс. кв. м. Все неравнодушные жители города, военные, духовенство, молодежь, сотрудники предприятий, администрация города сегодня в русском Мариуполе. Очень важно, что сейчас в эти минуты идет освобождение республики и наш флаг, флаг России, водружается в разных населенных пунктах, в селах, администрациях, школах, домах. Это, действительно, для нас очень важный праздник", - сказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Флаг развернули активисты "Молодой республики" и МГЕР на центральной площади Ленина. Для этого понадобилось несколько десятков человек.

"Наш флаг - это не просто государственный символ, наш флаг - это олицетворение единства страны, ее независимости, ее силы и могущества, это воплощение наших традиций, это воплощение нашей истории, истории России, истории русского флота, где зародился наш флаг. И сегодня с российским триколором наши бойцы защищают нашу Родину", - обратился к жителям глава муниципалитета Антон Кольцов.

22 августа в День государственного флага России по всей стране пройдут церемонии поднятия флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы. В общественных местах будут раздавать ленточки с триколором, чтобы каждого в этот день сопровождал государственный символ.