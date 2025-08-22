В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

В Перском крае задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о Максиме Рожкове, который находится в зоне боевых действий. Председатель Гордумы Осинского района Константин Нефедов заявил, что полномочия депутатов прекращаются при отсутствии на заседаниях в течение полугода. С просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию он обратился в органы прокуратуры.

Сам Рожков сообщил изданию, что сейчас приоритетной для него задачей является выполнение задач в зоне СВО.

«А с Нефедовым пусть разбираются органы безопасности нашей страны и проверят его на лояльность и благонадежность», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о смерти на СВО брата депутата Госдумы Виталия Милонова. Церемония прощания состоялась 19 августа, похороны Александра Милонова прошли с воинскими почестями в Петербурге.