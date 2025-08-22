В России нашли способ улучшить рождаемость

Введение программы списания половины ипотечного долга при рождении второго ребенка может способствовать увеличению рождаемости и сделать жилье более доступным в России. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов.

Собеседник считает, что текущие меры поддержки, включая маткапитал, не соответствуют реальной стоимости жилья и не достигают желаемого результата. По словам Гибатдинова, если говорить о маткапитале как главном способе поддержки семей, важно, чтобы он реально соответствовал нынешнему рынку недвижимости.

Нужно не просто формально индексировать выплаты, а существенно их увеличивать, отметил он. Сейчас даже в небольших городах маткапитал не покрывает первоначальный взнос по ипотеке, добавил сенатор. По его мнению, чтобы стимулировать рождаемость, нужно предпринимать конкретные шаги. Это может быть либо полная привязка маткапитала к порогу первоначального взноса по региону, либо пересмотр системы и переход к списанию части ипотечного долга при рождении детей, считает Гибатдинов.

«Условно говоря, за первого ребенка покрывается 25% от долга, за второго — 50% и так далее», — заявил сенатор.

Он обратил внимание на то, что материнский капитал в 2025 году составит около 690 тысяч рублей после индексации на 9,5%. Однако, по словам Гибатдинова, размер не покрывает рост стоимости жилья, которая увеличилась на 20–50%. При рождении первого ребенка семьи могут получить дополнительные 221 тысячу рублей.