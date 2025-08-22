Мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном после мятежа

Мать основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина, Виолетта рассказала о последней встрече с сыном после мятежа. В беседе с «Фонтанкой» женщина заявила, что увиделась с сыном 15 августа 2023 года. По ее мнению, это было похоже на обреченность.

Женщина призналась, что после мятежа ей было трудно общаться с Евгением.

«Он только говорил, что не мог стрелять в молодых парней», — отметила мать Пригожина.

Она пояснила, что виделась с сыном 15 августа, а 23-го его уже не стало.

Родственница Пригожина также подчеркнула, что не знает о причинах авиакатастрофы, в которой не выжил ее сын.

«Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник», — разъяснила она.

До этого женщина уверяла, что целью мятежа вагнеровцев не было свержение власти.

Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Спастись никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.