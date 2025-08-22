Мать Пригожина назвала цель марша ЧВК «Вагнер» в 2023 году

Мать бизнесмена Евгения Пригожина Виолетта заявила, что целью мятежа ЧВК «Вагнер» летом 2023 года было не свержение власти. Об этом она рассказала в интервью «Фонтанке».

В беседе с изданием Виолетта Пригожина назвала мятеж «маршем справедливости». Она отметила, что шествие оказалось спонтанным, а сам Пригожин лишь хотел «достучаться до военного руководства».

У Пригожиной также спросили о сбитых вертолетах — она назвала их провокациями, которые не имели отношения к ее сыну. Помимо этого, мать бизнесмена уверяет, что у Евгения Пригожина были исключительно «самые светлые мысли» касаемо произошедшего.

— Он очень болел за Россию, он хотел, чтобы страна была великой. И детей всех своих он так воспитал. Мы все переживаем за свою страну, — заявила Виолетта Пригожина в беседе с изданием.

Мятеж ЧВК «Вагнер», владельцем которой на тот момент был бизнесмен Евгений Пригожин, произошел летом 2023 года на фоне разногласий компании и Министерства обороны РФ. Вечером 24 июня 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренности с Пригожиным относительно деэскалации конфликта. По условиям соглашения ЧВК «Вагнер» прекратила продвижение вглубь России в обмен на гарантии безопасности для бойцов.

Позднее бизнесмен подтвердил договоренности с белорусским лидером. Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» развернули свои колонны в обратную сторону. Уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Пригожина прекратили, а он сам уехал в Белоруссию.