ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Опрос фонда «Общественное мнение» продемонстрировал, что уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину достигает 80%.

Также опрос показал, что уровень положительной оценки работы российского лидера гражданами России составляет 82%.

Вместе с тем положительно оценили работу российского правительства 58% опрошенных, а о деятельности премьер-министра России Михаила Мишустина хорошо высказались 60% респондентов.

Опрос проводился с 15 по 17 августа в 97 населённых пунктах 51 субъекта страны. В нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов.