В России хотят создать комиссии по защите чести педагогов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство работает над созданием комиссий по защите чести и достоинства педагогов. Об этом сообщает ТАСС.

Такими планами Кравцов поделился во время обращения к августовским педагогическим совещаниям. По словам министра, такие комиссии будут оказывать педагогам поддержку, а также помогать при сложных конфликтах.

Кроме того, Министерство просвещения также хочет создать совет по обеспечению интересов педагогов. Как объяснил Кравцов, в такой совет смогут обращаться учителя по любым волнующим их вопросам.

«Помимо материального поощрения, педагогу важно и признание профессиональным сообществом. Поэтому мы продолжим поддерживать и развивать конкурсы: учитель года, воспитатель года, директор года и другие», — заявил он.

Ранее Минпросвещения создало список патриотической литературы для внеклассного чтения.