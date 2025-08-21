Радиостанция УВБ-76 повторила еще одно сообщение, которое звучало перед началом СВО. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 16:06 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» передала загадочное слова «нутобуеф». За ним в 17:17 последовала еще одна шифровка, но со словом «микротрон».

Эти же сообщения звучали в эфире УВБ-76 20 января 2022 года. При этом тогда было «нутобьеф», а не «нутобуеф».

На прошлой неделе радиостанция также повторила сообщения со словами «марель» и «стокотон». Впервые они звучали 13 января 2022 года.

Причина, по которой радиостанция вновь транслирует старые шифровки, неизвестна.