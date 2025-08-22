Студент из Африки приехал в Россию учиться и отправился на СВО

Студент родом из Африки приехал в Россию учиться и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует Shot.

Как отмечает канал, 25-летний мужчина учился в одном из университетов Саратова. Полгода назад он решил подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

По словам Модеста, он выучил русский язык во время подготовки в полевых условиях, но на боевые задания еще не отправлялся.

Военнослужащий рассказал, что после окончания контракта намерен остаться в рядах Вооруженных сил России и продолжить службу.

Ранее сообщалось, что в Иркутске участнику СВО родом из Африки Кофи Гастону вручили паспорт гражданина России. На фронте он получил ранение и сейчас проходит реабилитацию.