Операция по спасению застрявшей на пике Победы альпинистки приостановлена

Экспедиция по спасению застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной прекращена из-за ухудшившейся погоды.

© Соцсети

«Завтра по прогнозу ухудшение погоды с обильными снегопадами. Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью -13 °С», — рассказал Telegram-каналу Mash руководитель экспедиции Дмитрий Греков.

По информации Telegram-канала, из-за суровых погодных условий специалисты решили «не рисковать».

Вместе с тем газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики пишет, что ещё одной причиной прекращения спасательной операции стало ухудшение состояния здоровья её руководителя.

При этом рассматривается вопрос создания новой поисковой группы, отмечает издание.

Ранее RG.RU сообщала, что на пике Победы погибает примерно каждый третий, кто добирается до вершины. Всё из-за опасности маршрута и непредсказуемой погоды.

Спасатель международного класса Владимир Легошин назвал «минимальными» шансы на спасение Наговициной, которая с 12 августа ждёт помощи на вершине со сломанной ногой. Связи с ней нет.