Симоньян ответила давшему неожиданный совет подписчику

Главный редактор информагентства RT Маргарита Симоньян заявила, что приходит к своему мужу Тиграну Кеосаяну накрашенная — напомним, что с января 2025 года телеведущий находится в коме. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом Симоньян прокомментировала комментарий о том, что ей надо приходить в больницу к мужу с макияжем. Автор комментария в шутку предположил, что это поможет Кеосаяну выйти из комы, так как он ненавидел такой образ жены.

Как объяснила Симоньян, она приходит в больницу к мужу после эфиров, на которых ее гримируют. Смыть с себя макияж у нее просто нет возможности.

«Да я ведь и накрашенная к нему прихожу, когда с эфира. Не будешь же там в больничном туалете умываться. Не просыпается...», — написала она.

Ранее Симоньян заявила, что приезжает в больницу к Кеосаяну каждый день.