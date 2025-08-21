Силовики сделали неожиданную находку на дне Байкала

В поселке Слюдянка на дне Байкала правоохранители обнаружили три электросамоката, пропавших 27 июля. Об этом пишет в Telegram-канале Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

© Соцсети

Расследование показало, уточнили в ведомстве, что самокаты являются собственностью сервиса компании «Юргент».

«Самокаты самостоятельно извлечены из воды, нарушители привлечены компанией к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — пояснили в прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе..

Индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги аренды электросамокатов, рассказал, в свою очередь, что инцидент произошел ночью 27 июля.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в стране полный запрет на аренду электросамокатов. По его мнению, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным.