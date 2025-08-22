Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу Хрущева

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил в беседе с газетой «Взгляд», что исключение предмета «Логика» из школьной программы стало одной из наиболее долгосрочных ошибок, допущенных в период руководства Никиты Хрущева.

По его словам, современным школьникам остро не хватает этой дисциплины, поскольку она помогает систематизировать знания и воспринимать их как единую систему, а не набор разрозненных фактов.

Курс логики появился в советских школах в 1947 году при участии Иосифа Сталина и преподавался в старших классах по одному часу в неделю. В его программу входили основы понятий, суждений и умозаключений, с особым вниманием к категорическому силлогизму. Предмет был направлен на развитие аналитического мышления и умения работать со сложной информацией, включая научно-технические тексты.

В 1955 году при Хрущеве дисциплину исключили из школьного курса, признав ее недостаточно прикладной для подготовки специалистов народного хозяйства.