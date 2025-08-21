В России придумали новый тест для мигрантов

В Госдуме предложили тестировать мигрантов на знание биографий вторых половинок в России. С такой инициативой выступила депутат нижней палаты парламента Яна Лантратова, о других возможных мерах она рассказала в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что опрос иностранцев о привычках избранников поможет сократить число фиктивных браков ради получения гражданства.

Кроме того, Лантратова полагает, что представителям уполномоченных органов следует навещать супругов. Таким образом, по ее задумке, удастся выяснить, обустраивают ли они вместе жилплощадь.

«Нужно ввести подтверждение супругами заключения брака с целью создания семьи путем предоставления в соответствующие органы общих фотографий, банковских выписок, договора аренды жилья, свидетельств о рождении детей и других документов, подтверждающих ведение совместного хозяйства», — написала депутат.

Из трех миллионов мигрантов по рабочей квоте в Россию въезжают 235 тысяч человек. Увеличивать эту квоту не планируется, сказал директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты Михаил Кирсанов на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он пояснил, что 3 миллиона — это не ежегодный приток мигрантов, это их среднее число в стране, поскольку люди приезжают и уезжают. Из них разрешение на работу получили 235 тысяч человек. Из этой цифры треть — это резерв квот.

Кирсанов напомнил, что потребность в квотировании определяют сами регионы на основании заявок от работодателей. Сейчас формируются заявки на следующий год.

«Мы смотрим общее количество заявок и обычно добавляем 50 процентов резерва для того, чтобы изменившиеся планы работодателей позволяли оперативно пересмотреть распределение квот в ту или иную сторону. Должен сказать, что в этом году, несмотря на то что много разных разговоров о потребности в иностранной рабочей силе, никто не планирует увеличивать квоты, потому что у нас достаточно жесткая политика в части того, что если какой-то работодатель высказывает потребность в большем количестве, то регион при этом должен работать с теми работодателями, кто квоты не выбирает, об уменьшении количества квот», — сказал директор департамента.

Минтруд России разработал проект постановления, в котором предлагает снизить долю иностранных сотрудников в 2026 году. Так, речь идет об ограничениях в сферах общественного питания, строительства, а также розничной торговли алкоголем и табаком.

Сообщается, что в сфере общественного питания ведомство предлагает установить квоту для иностранцев на уровне 50% рабочих мест. В строительной отрасли планируется уменьшить долю иностранных работников с 80% до 50%. В то же время в розничной торговле алкоголем и табаком предполагается ограничение до 0%, что фактически запрещает работодателям нанимать иностранцев. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В России снова обсуждают тему миграции. По данным «Вестей», лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил, чтобы иностранцы приезжали работать в страну без семей и уезжали после завершения контрактов.

По мнению депутата, это помогло бы разгрузить детские сады и школы в регионах, где особенно много мигрантов.

В новом учебном году в школах Центральной России станет в 10 раз меньше детей мигрантов, которые массово проваливают обязательный тест по русскому языку. Их число оценил Mash в Telegram.

С апреля будущим первоклассникам необходимо продемонстрировать умение вести диалог и владение лексикой, а второклассникам и старше — грамотность.

Как выяснило издание, в Калужской области в 2024 году в школы поступили 250 иностранцев, а уже этим летом заявки подал 91 человек, из которых прошли тест только 36 детей. Похожие показатели в Воронежской области. Там из 16 сдававших тест мигрантов в школы взяли только 8. При этом годом раньше в средние общеобразовательные учреждения региона поступили около 200 детей приезжих.

Кроме того, в Туле из 62 тестируемых в школы приняли 30 человек. В свою очередь, в Тверской области по указанию властей информацию не разглашают, отмечают авторы поста.

У тех, кто не прошел тестирование, будет возможность попытаться повторно до 1 сентября. Тех, кто провалит испытание, направят на курсы по русскому языку.

