Симоньян отреагировала на новости об улучшении состояния мужа

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала появившуюся информацию о состоянии супруга. Актер театра и кино Тигран Кеосаян, по ее словам, по-прежнему находится в коме.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать...» – призналась Симоньян в своем Telegram-канале.

Заявление прозвучало на фоне новостей об улучшении здоровья Кеосаяна. Якобы у режиссера наблюдается положительная динамика, с чем ее первоначально поздравили подписчики:«Я читала, что его кома уже не такая глубокая, и есть позитивные изменения, это правда? Надеюсь, что уже скоро он восстановится настолько, что порадует нас своим возвращением в сознание»; «Да, я тоже читала о позитивной динамике. Как стало радостно на душе».

