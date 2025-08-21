Блогера Илью Варламова* обокрали в Бразилии

Тревел-блогера Илью Варламова*, заочно осужденного в России на восемь лет по делу об иноагентах, обокрали в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Об этом в четверг, 21 августа, сообщил сам блогер в ролике на своем YouTube-канале.

— Это был мотоцикл, курьер. Я даже номера его не запомнил, — рассказал Варламов* в опубликованном на YouTube ролике.

Блогер отметил, что инцидент произошел в тот момент, когда он вызывал такси. По словам Варламова*, он попытался связаться с похитителем и выкупить телефон за несколько тысяч долларов. Блогер обратился в полицию по факту произошедшего, однако в участке обнаружил, что он не единственный, кто столкнулся с такой же проблемой.

Недавно Варламова* заочно осудили в России на восемь лет. Блогер попал под статью о дискредитации действий Вооруженных сил РФ на территории Украины. Его также обязали выплатить почти 100 миллионов рублей в качестве штрафа.

Варламов*, по версии следствия, не указывал в социальных сетях при распространении материалов плашки иноагента. Его также в течение года дважды привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.