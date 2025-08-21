Рособрнадзор: изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет

Изменений в структуре и содержании контрольных вопросов ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет.

Об этом сообщает Рособрнадзор.

Отмечается, что с 21 августа Федеральный институт педагогических измерений начал публикацию проектов документов, определяющих структуру и содержание экзаменов в 2026 году.

«Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют», — говорится на сайте ведомства.

По информации Рособрнадзора, до 30 сентября будет проводиться общественно-профессиональное обсуждение опубликованных проектов.

Ранее Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год.