Рособрнадзор: изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет
Изменений в структуре и содержании контрольных вопросов ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет.
Об этом сообщает Рособрнадзор.
Отмечается, что с 21 августа Федеральный институт педагогических измерений начал публикацию проектов документов, определяющих структуру и содержание экзаменов в 2026 году.
«Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют», — говорится на сайте ведомства.
По информации Рособрнадзора, до 30 сентября будет проводиться общественно-профессиональное обсуждение опубликованных проектов.
Ранее Минпросвещения составило календарь школьных каникул на новый учебный год.