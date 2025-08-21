Станислав Кузнецов рассказал об отражении кибератак Сбером
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в кулуарах международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE о попытках атаковать инфраструктуру Сбера.
«На фоне активизации хакерской активности в отношении российского государства и бизнеса хакеры регулярно и упорно проводят разведку ресурсов Сбера с целью выявления уязвимостей. Согласно результатам мониторинга периметра нашей сетевой инфраструктуры, в первом полугодии 2025 года зафиксировано более 35 тыс. сканирований и сетевых атак. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 40 процентов», — отметил Кузнецов.
Он подчеркнул, что Сбер отражает все атаки, ни одна не пробила эшелонированную защиту, которую удалось выстроить в том числе благодаря использованию мощных AI-инструментов.
Что касается трендов, то в целом хакерские атаки этого года характеризуются значительным увеличением сложности подходов: злоумышленники лучше и тщательнее готовятся, используют сложные схемы и высокотехнологичные инструменты, в том числе на базе искусственного интеллекта, отметил зампред Сбера.
«В помощь компаниям отечественного рынка Сбер открыл бесплатный свободный доступ к своим разработкам в сфере кибербезопасности. Так, в прошлом году мы открыли бесплатный доступ к интеллектуальной платформе управления киберугрозами X Threat Intelligence, которая предоставляет структурированную информацию об уязвимостях, в том числе из упоминаний на теневых ресурсах (DarkNet). X Threat Intelligence может стать киберпомощником для небольших и средних организаций в условиях сложнейшего ландшафта киберугроз, мощность и изобретательность которых непрерывно усиливается и растет», — сказал Кузнецов.