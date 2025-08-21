Детей россиянки, жившей в индийской пещере, планируют отобрать через суд

Гражданский муж россиянки Нины Кутиной, которая две недели жила в индийской пещере, планирует отобрать детей через суд. Об этом в четверг, 21 августа, пишет Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По словам правозащитника и вице-президента Центра поддержки соотечественников Ивана Мельникова, Кутина уже более месяца находится вместе с двумя маленькими дочерьми в Центре временного содержания иностранцев в Бангалоре. Условия содержания он охарактеризовал как крайне тяжелые — без возможности пользоваться душем и выходить на прогулки. Дети неоднократно болели, однако медицинскую помощь им так и не оказали.

Кроме того, выяснилось, что у женщины есть 12-летний сын Лучезар от первого брака. Сначала его приютили друзья семьи, однако индийские правоохранительные органы изъяли ребенка, заявив, что намерены передать его матери.

Сейчас мальчик находится в центре депортации другого штата и лишен возможности видеться и общаться с семьей. В настоящий момент российские правозащитники предпринимают усилия, чтобы помочь Кутиной и ее детям, сообщается в публикации.

12 июля полиция Индии обнаружила в пещере 40-летнюю россиянку Нину Кутину, которая жила там с двумя маленькими детьми на протяжении двух недель. Кутина приехала из России в Индию по деловой визе несколько лет назад. Женщина была глубоко увлечена индуизмом и индийскими духовными традициями.