В российском городе захотели построить храм около стрип-клуба

В Самаре прошли общественные обсуждения проекта строительства храма. В слушаниях приняли участие 43 человека: 36 высказались «за», а 7 — «против». Заключение по итогам публичных слушаний было опубликовано на официальном сайте городской администрации, передает «Коммерсант».

ПАО «Вымпелком» предложило передать участок на Московском шоссе, превышающий одну тысячу квадратных метров, для религиозных целей. На данный момент рядом с предполагаемым местом строительства расположен стрип-клуб.

В Самаре появится еще одно место для духовного и нравственного обогащения, что, по мнению сторонников проекта, крайне необходимо жителям города. Однако противники строительства считают выбранное место неподходящим для храма, опасаясь, что это создаст проблемы с парковкой, шумом и уборкой территории, а также ограничит доступ для других арендаторов.

