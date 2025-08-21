В российском городе захотели построить храм около стрип-клуба

В Самаре прошли общественные обсуждения проекта строительства храма. В слушаниях приняли участие 43 человека: 36 высказались «за», а 7 — «против». Заключение по итогам публичных слушаний было опубликовано на официальном сайте городской администрации, передает «Коммерсант».

ПАО «Вымпелком» предложило передать участок на Московском шоссе, превышающий одну тысячу квадратных метров, для религиозных целей. На данный момент рядом с предполагаемым местом строительства расположен стрип-клуб.

В Самаре появится еще одно место для духовного и нравственного обогащения, что, по мнению сторонников проекта, крайне необходимо жителям города. Однако противники строительства считают выбранное место неподходящим для храма, опасаясь, что это создаст проблемы с парковкой, шумом и уборкой территории, а также ограничит доступ для других арендаторов.

Ранее в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, «просто совершили ошибку», если они попросят прощения, в Русской церкви могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе.