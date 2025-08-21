Шансы на спасение российской альпинистки в горах Киргизии описали словом «невозможно»

Шансы на спасение российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии, описали словом «невозможно».

© Lenta.ru

Такое мнение высказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«Очень сложно, я бы даже сказал, невозможно. Там уже погода все сделала, она еще делает», — пояснил эксперт.

По его словам, сезон на пике Победы, где находится Наталья, уже закончен. Кроме того, прошло много времени с момента, как она там застряла, а квалифицированных спасателей рядом нет.

Яковенко подчеркнул, что группа ребят работает над вызволением альпинистки, однако нет уверенности, что они вообще до нее доберутся. При этом, даже если они найдут Наговицыну живой, спустить ее по такому сложному участку гребня будет очень трудно.

«Если она не спустилась за это время, значит, вряд ли она сможет спуститься оттуда», — заключил специалист.

12 августа 47-летняя Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. На пике Победы женщина сломала ногу и застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и воды. Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом. В настоящее время к ней движется группа спасателей, но погода становится все хуже.