Депутат дал совет россиянам с низким доходом

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский посоветовал россиянам с низким доходом переходить на дешевый белок. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат заявил, что на фоне подорожания мясной продукции стоит обратить внимание на птицу.

Парламентарий отметил, что в России цена мясной продукции для производства, не для потребителей, — самая низкая, в развитых странах мира.

«Если мы еще больше опустим цены, это приведет к разорению предприятий. Нужно переходить на более дешевый белок — на то же мясо птицы, которое является самым доступным», — поделился Лисовский.

До этого сообщалось, что председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков закупил в сети «Перекресток» набор продуктов здорового питания на 1000 рублей. Однако эксперимент политика разозлил граждан.

Парламентарий приобрел кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень. Один из комментаторов в соцсетях заметил, что депутаты «далеки от своего народа» и «живут в параллельном мире».