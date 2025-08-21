Баннеры против абортов появились возле храмов в Томске

Баннеры против абортов начали появляться на церквях в Томске. Об этом в четверг, 21 августа, сообщают региональных СМИ.

На плакатах изображены новорожденные дети. Сообщается, что все городские церкви постепенно присоединяются к такой социальной акции.

Подобные баннеры появляются в городах по всей России. Так, в Вологде на 20 экранах разместили баннеры против прерывания беременности. В Томске жители отмечают, что аналогичные баннеры стали появляться на воротах церквей.

— В храмах Томской епархии проводится такая акция. Баннеры информируют о ней. Все, кто попал в трудную жизненную ситуацию, связанную с «незапланированной беременностью» могут обратиться по бесплатному федеральному номеру и получить поддержку. Нужно помочь уберечь женщину от необдуманного шага и сохранить жизнь уже появившемуся ребенку, — заявил протоиерей, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Томской епархии Андрей Туров в беседе с телеканалом «Вести-Томск».

Ранее в РПЦ предложили изменить текст Конституции для запрета абортов. По мнению священников, слово «жизнь» обозначает существование человека от момента его зачатия до смерти, а в Конституции живым человеком считается ребенок уже после рождения.

Однако депутат Госдумы Нина Останина заявила, что запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции. Она также обратила внимание на то, что запрет абортов повлечет за собой появление «черного рынка» услуг по прерыванию беременности.