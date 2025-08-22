Каждый четвертый ребенок в России оказался лишен собственной комнаты

Более чем у четверти детей в России нет собственной комнаты. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков компании Lеvel Group сообщила «Газета.Ru».

По информации специалистов, практически половина детей (41 процент) с рождения жила в доме с отдельной детской комнатой. У 19 процентов она появилась после пяти лет, а у 13 процентов — лишь после десяти. Между тем каждый четвертый (27 процентов) ребенок лишен собственной комнаты: так, дети шести процентов опрошенных делят комнату с братом или сестрой противоположного пола, еще семь процентов — с однополым сиблингом, а 14 процентов и вовсе не имеют отдельной комнаты.

В пресс-службе рассказали, что, согласно их данным, каждый четвертый зумер выбрал бы жить с родителями только в классической двухкомнатной или компактной «трешке». Каждый третий отметил, что для счастливой жизни с родителями ему нужна просторная квартира с тремя и более комнатами. Подобные результаты в компании связали с потребностью молодых людей в личном пространстве. Большинство родителей (80 процентов) разделяет мнение детей, считая, что ребенок должен иметь собственное пространство. Однако в действительности выделить отдельную комнату удается не всем — позволить это могут лишь 23 процента респондентов.