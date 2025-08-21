В России потратят десятки миллионов рублей на изучение костей бойцов СВО

Петербург получит свыше 20 миллионов рублей на изучение костей бойцов СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Денежные средства будут направлены на проведение генетических исследований. Их результаты позволят идентифицировать неопознанные тела военнослужащих.

Всего власти города запросили 20,1 миллиона рублей. В рамках программы планируется провести 1250 тестов костного материала и образцов крови родственников солдат.

ДНК-тестирование проведут для установления личностей солдат, опознать которых невозможно визуально. В частности, речь идет об останках украинских бойцов, которые до сих пор находят в курском приграничье.

