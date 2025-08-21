Россиянам могут запретить сидеть в соцсетях при детях

Илья Ломейко, член Ассоциации психологов, в беседе с «Абзацем» заявил, что использование социальных сетей в присутствии детей может способствовать развитию зависимости.

По словам специалиста, дети часто подражают взрослым. Если родители постоянно сидят в телефоне, у ребенка тоже может появиться такая привычка. Современные дети хорошо владеют гаджетами, так как выросли в эпоху смартфонов, но это вызывает вопросы о безопасности и развитии ребенка, отметил собеседник.

«Для большинства родителей это очень удобно – вручить детям гаджеты, так как они в это время занимаются другими делами. Многие родители в это время сидят в соцсетях. Давайте запретим взрослым, у которых есть дети, сидеть в соцсетях, тогда у них будет больше времени на своих детей», – сообщил Ломейко.

