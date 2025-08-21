Релокантам хотят запретить работать на госслужбе

Релоканты, если захотят вернуться в Россию, не должны иметь возможность работать на госслужбе и в госкомпаниях.

Об этом в Max написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим...», — отметил политик.

По его словам, представителям шоу-бизнеса, которые «сбежали» из страны, при возвращении не стоит надеяться на встречу с «распростертыми объятиями».

В начале июля глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что многие, кто уехал из России в последние три года, не хотят терять с ней связь. Поэтому автоматически приписывать всех релокантов к предателям — безнравственно и аморально. Он отметил, что релоканты приходят в Русские дома и приводят туда своих детей, занимаются с ними русским языком, рисованием и музыкой. При этом он подчеркнул, что среди тех, кто покинул РФ, есть и политически мотивированные люди, которые ходят на митинги и «орут всякие глупости». Примаков добавил, что Россотрудничеству не хочется иметь с ними ничего общего. Он подчеркнул, что уехали абсолютно разные люди и не все они предатели.