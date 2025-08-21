В России предложили ввести запрет на прокат электросамокатов

Полный запрет на прокат электросамокатов могут ввести в России. Письмо с соответствующей просьбой направил на имя министра транспорта Андрея Никитина председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, передает ТАСС со ссылкой на документ.

"Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории РФ", – говорится в письме.

Миронов попросил инициировать разработку проекта о внесении изменений в правила дорожного движения и представить позицию правительства РФ по данному вопросу.

По словам депутата, электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью людей при отсутствии подходящей инфраструктуры и эффективного регулирования. Особенно это относится к ситуациям, когда электросамокатами управляют неопытные пользователи.

При этом, утверждает Миронов, сейчас в стране нет эффективных механизмов предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Например, ограничение скорости в 25 километров в час и разрешение движения по тротуарам не учитывают реальные риски и поведенческие факторы пользователей.

По его мнению, запрет на прокат электросамокатов позволит устранить основной источник опасности, связанный с их массовым использованием неопытными лицами.

Ранее автоюрист Сергей Радько предложил приравнять СИМ к автомобилям при введении ОСАГО. Необходимость он объяснил отсутствием у них специальных VIN-кодов.

До этого глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил введение долгосрочного страхования жизни пользователей и ответственности перед третьими лицами по аналогии с ОСАГО. Сейчас пешеходы, пострадавшие при ДТП с пользователями СИМ, не могут получить компенсацию.