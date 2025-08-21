В Росстате рассказали, как будут защищать традиционные ценности

Федеральная служба государственной статистики будет участвовать вреализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 21 августа.

© Парламентская газета

Новый документ внес поправки в действующее с 2008 года положение о Росстате. Ведомство будет участвовать в реализации госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в пределах своих полномочий. Расширение штатной численности и увеличение финансирования в этой связи не планируется, следует из вступающего в силу постановления кабмина.

Росстат обеспечит сохранение исторической правды посредством достоверных статистических данных, предотвращая искажение национальной памяти, сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Парламентской газеты».

«Официальная статистика служит инструментом объективного мониторинга ситуации в стране и оценки эффективности принимаемых мер в области социально-экономического развития России на протяжении длительного периода», — указали в Росстате.

В 2025 году статистический орган представил сборник «Великая Отечественная война. Цифры Победы», в котором собраны уникальные данные о численности и составе населения, экономике страны, мобилизации и партизанских движениях. Материалы, вошедшие в сборник, помогут сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, а официальные статистические данные станут основой для формирования обоснованных позиций и взглядов, подчеркнули в ведомстве.