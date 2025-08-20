Жители Красноярска пожаловались на нашествие летучих мышей

Жители Октябрьского района Красноярска пожаловались на нашествие летучих мышей. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как летучая мышь залетела в квартиру и пыталась выбраться. Самостоятельно вылететь в окно у нее не получилось, поэтому одному из жильцов пришлось поймать ее и выпустить на улицу.

В комментариях к посту местные жители рассказали, что летучих мышей видели также в центре города, четвертого моста и Железногорска. Зачастую в их ловле жителям Красноярска помогали домашние питомцы. При этом в некоторых случаях летучих мышей находили в москитных сетках и среди детских игрушек.

По мнению жителей Красноярска, такая активность летучих мышей связана с ливнями, которые могли затопить их норы и теперь они ищут новое пристанище.