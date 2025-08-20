Минздрав прокомментировал ситуацию с женщиной, впавшей в кому в поезде

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова прокомментировала ситуацию с женщиной в коме, которой отказали в лечении врачи скорой помощи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи скорой помощи в Липецке отказали в лечении пассажирке поезда «Волгоград-Москва», приняв ее за спящую. По словам матери пассажирки, та на самом деле впала в кому.

Согласно заявлению Марковой, медики дважды осмотрели пассажирку, и оба раза женщина находилась в сознании. При этом она также добавила, что осмотр проводили врачи РЖД, которые не относятся к Минздраву.

«Оба раза женщина спала, но была в сознании. Просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров. Медики говорили по телефону с матерью пациентки. Выяснилось, что у москвички есть тяжелое хроническое заболевание. И при приеме таблеток от него часто бывает сонливость. В любом случае, правовую оценку действиям коллег дадут специалисты», — написала она.

Ранее мать женщины заявила, что ее впавшей в кому дочери отказали в оказании медицинской помощи, приняв ее за спящую. В данный момент пострадавшая находится в больнице — по информации СМИ, у нее обнаружили венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.