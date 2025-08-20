Капитаном атомного ледокола впервые в истории назначили женщину

Впервые в истории капитаном атомного ледокола «Ямал» стала женщина, Марина Старовойтова. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве отметили, что о назначении Старовойтовой было объявлено на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — объявил ведущий мероприятия.

Ранее Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал» (входит в состав ФГУП «Атомфлот»).