Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки

Народный артист России Борис Щербаков, которого уже выписали из больницы после операции, чувствует себя хорошо, настроение его дома сразу улучшилось, но на сцену еще не скоро, рассказала его супруга Татьяна Бронзова.

«Боря чувствует себя хорошо. Мы за ним с сыном ухаживаем. Делаем перевязки. Он ходит по квартире в ходунках. Питается домашней едой, вкусными обедами. Он и в больнице находился в хороших условиях, вокруг были замечательные врачи. И операцию провели на высоком уровне. Но Боря не любит больницы, через неделю он попросился домой, под расписку, конечно. Настроение у него сразу улучшилось», – сообщила «Комсомольской правде» супруга актера.

Татьяна Бронзова уточнила, что 25 августа к ним на дом приедет хирург, чтобы снимать швы, после чего супруги отправятся на дачу, где свежий воздух и тренажеры, чтобы Щербаков мог восстанавливаться.

«Два месяца точно работать не сможет. Хотя у него и съемки были запланированы, и спектакли», – добавила Бронзова.

По ее словам, все готовы ждать восстановления народного артиста.

«Главное нам всем не терять духа и радоваться каждому дню», – подытожила супруга Щербакова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Позже его перевели в обычную палату, там артист отмечал, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции. В понедельник, 18 августа, Щербакова выписали.