Отец Николай рассказал, какие сигналы грядущего апокалипсиса описаны в Библии

Глубокий духовный кризис и повсеместные природные катаклизмы явно указывают на грядущий апокалипсис. Массовый отказ от православной веры, как это было описано в Библии, постепенно ведет к концу света. Об этом предупредил отец Николай.

По словам духовника, изо дня в день человечество сталкивается со стихийными бедствиями, в том числе с наводнениями, землетрясениями и лесными пожарами. Он объяснил, что это служит признаком общемирового упадка. Священник предупредил, что если ситуация не изменится, а количество грешников в какой-то момент окажется больше, чем праведников, — миру придет конец, передает «МедиаПоток».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что планомерное развитие ИИ уже в обозримом будущем окажет существенное влияние на все сферы общественной жизни. Духовник ранее предупредил, что рост популярности нейросетей и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни общества приведет к утрате веры в Бога у людей, а также может стать причиной начала апокалипсиса.

Иеромонах Феодорит в свою очередь высказал мнение, что технологический прогресс на протяжении всей истории приводил к появлению все более опасных видов вооружения, а уже в наше время одной из основных угроз стал ИИ, который может привести к концу света.