Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра "Ангары"

Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании «Ангара».

© Соцсети

«Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил», — сообщило ведомство в Telegram.

Отмечается, что АУЦ «Ангары» готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-24/26.

В результате крушения самолёта Ан-24 в Амурской области 24 июля погибли 48 человек, в том числе два иностранных гражданина — из Белоруссии и Китая.