В Роспотребнадзоре оценили вероятность новой пандемии COVID-19

Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, поскольку вирус перешел в разряд сезонных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она отметила, что COVID-19 прошел «естественный путь нового микроорганизма — был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перейдя в разряд сезонных». В качестве примера Попова привела вирус «испанки», с которым через три года произошло то же самое.

«Ковид, как причина пандемии, сейчас маловероятен. Обратное его превращение маловероятно», — заключила она.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за последний месяц в России резко выросло число заболевших COVID-19. При этом там указали, что показатели значимо ниже прошлогодних.