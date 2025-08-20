Врачи приняли впавшую в кому в поезде женщину за спящую

Женщина по имени Елена впала в кому в поезде «Волгоград — Москва» — врачи отказали ей в помощи, поскольку приняли ее за спящую. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Как сообщает источник, женщина ехала в поезде с двумя детьми. В какой-то момент он почувствовала резкую головную боль, а потом потеряла сознание и упала. Пассажиры не смогли привести ее в чувство, после чего начальник поезда вызвал скорую помощь на остановке в Липецке. Однако прибывшие врачи посчитали, что Елена просто спит.

В итоге, медработники отказали ей в помощи и уехали. Женщина так и не пришла в себя — в Москве ее вытащила из вагона встречающая мать, и только после этого женщина попала в больницу. Там у пострадавшей обнаружили венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. В данный момент Елена все еще находится в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

«Ну не может человек 21 час спать! Ни начальник поезда, ни проводник даже не поинтересовались, что с той пассажиркой, которой вызвали скорую. Врачи в больнице сказали, что потеряно время. Лена соцработник, она обслуживает бабушек, она никогда не пройдёт мимо, почему сейчас люди прошли мимо нее? Больно ее видеть в таком состоянии», — рассказала мать пострадавшей.

Она также добавила, что прибывшие в вагон врачи осматривали Елену стоя в проходе и даже не подошли к ней близко. При этом, их все время торопили другие пассажиры, которые боялись, что поезд может опоздать в Москву. На конечной остановке, по словам матери пострадавшей, проводник также не помог ей вынести Елену из поезда. В итоге ей пришлось тащить дочь на своей спине.