Россиян предупредили о пугающих блокировкой номера мошенниках

Злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах и пугают их блокировкой номера телефона. Об этом предупредил оператор связи «Волна» в разговоре с РИА Новости.

Сообщается, что аферисты пишут пользователям в Telegram и других мессенджерах от лица сотрудников операторов связи и угрожают отключением номера. Чтобы избежать этого, жертвам предлагают обратиться в службу поддержки по указанному номеру.

Во время разговора мошенники выманивают у россиян персональные данные, в том числе номер паспорта, пароли от банковских приложений и других сервисов, отмечается в сообщении.

Представители оператора «Волна» подчеркнули, что мобильные операторы никогда не угрожают абонентам отключением мобильного номера и не общаются через мессенджеры. В компании посоветовали обращаться за помощью только по официальным каналам.

Ранее стало известно, что мошенники начали заставлять потенциальных жертв звонить первыми. Как рассказали в МВД, злоумышленники сообщают россиянам, что они не оплатили услуги ЖКХ или потеряли доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».