Одна категория россиян может получить право на дополнительный выходной

В России предложили законодательно закрепить за родителями право на один выходной день 1 сентября. Инициатива направлена на то, чтобы мамы и папы могли сопровождать своих детей на школьные линейки и первые уроки, не опасаясь отказа от работодателя. Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение в Государственную Думу, передает kp.ru.

Согласно пояснительной записке, в стране предлагается законодательно закрепить право родителей, опекунам, приемным родителям брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года. Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября будет нарушением трудовых норм.

Как отмечается, некоторые работодатели не считают День знаний достаточным основанием для предоставления отпуска, из-за чего родители сталкиваются с необходимостью выбирать между профессиональной деятельностью и важным событием в жизни их ребенка. В результате значительная часть родителей не имеет возможности проводить своих детей в школу.

Законопроект был предложен депутатами фракции «Новые люди»: Владиславом Даванковым, Антоном Ткачевым, Амиром Хамитовым и Владимиром Плякиным. По мнению авторов инициативы, она будет способствовать укреплению семейных ценностей, повысит уровень вовлеченности родителей и при этом не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.