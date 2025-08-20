Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в разговоре с Рамблером высказалась в поддержку инициативы закрепить в законе право родителей школьников на выходной 1 сентября.

Ранее группа членов фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о праве родителей на выходной 1 сентября. Изменения предлагается внести в статью 128 Трудового кодекса РФ, зафиксировав в ней предоставление родителям, опекунам, приемным родителям возможность брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года. Согласно законопроекту, отказ предоставить отпуск 1 сентября, чтобы провести время с ребенком день начала учебного года в школе, будет считаться нарушением трудовых норм.

Сейчас многие работодатели с пониманием относятся к тому, что их сотрудники провожают своих детей в школу 1 сентября. Но, к сожалению, не все. Случается всякое. Бывают и такие ситуации, когда людей в силу различных причин просто не отпускают с работы, и в результате ребенка некому проводить в школу, ведь не всем помогают бабушки и дедушки. При этом здесь речь идет о торжественном мероприятии, о линейке, о вручении букетов педагогам и так далее. А все эти вещи носят важное морально-нравственное значение. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Участие в торжественной линейке 1 сентября особенно важно для родителей первоклассников, отметила общественница.

«Старшеклассники в основном приходят на линейку самостоятельно, поэтому для их родителей данный вопрос не столь актуален. Но в целом, полагаю, у всех родителей школьников должна быть законная возможность проводить их на занятия 1 сентября», - сказала Леткова.

