В России предложили блокировать один вид контента

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил о необходимости блокировать видеоконтент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений* (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) под видом личного опыта, передает NEWS.ru.

Собеседник утверждает, что видеоролики такого рода представляют серьезную угрозу для молодежи, так как они могут исказить ее представления о семейных ценностях. Он заявил, что в интернете «массово распространяются вирусные ролики, где пользователи, в том числе молодые девушки, делятся историями об отношениях с представительницами своего пола».

«Эти материалы подаются как нечто обыденное и даже модное, но на самом деле они являются скрытой пропагандой ЛГБТ*, которая нарушает российские законы и подрывает традиционные ценности», — сообщил Иванов.

По его словам, речь идет не о «единичных случаях». Он отметил, что такие видео набирают миллионы просмотров, формируя искаженное представление об отношениях и семье. По мнению Иванова, подобный контент с пропагандой ЛГБТ* должен блокироваться, а его создатели — привлекаться к ответственности.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.