В Подмосковье открыли памятник Дугиной

В подмосковном парке «Захарово» открыли памятник Дарье Дугиной в годовщину ее гибели. Пятиметровый монумент выполнен из бронзы. Он стал центральным элементом нового мемориального сквера. Скульптор стремился передать в образе Дарьи сочетание ее мужества и женственности.

Памятник изображает Дарью с книгой в руке. После открытия скульптуры прошла минута молчания, а потом монумент освятили. На открытие пришли в том числе мать Дугиной Наталия Мелентьева и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дарья Дугина погибла в результате теракта 20 августа 2022 года по пути с фестиваля «Традиция», который проходил в Одинцовском районе Московской области. По данным следствия, взрыв автомобиля журналистки был организован украинскими спецслужбами, а исполнителями стали Наталья Вовк* и Богдан Цыганенко*. Оба фигуранта уголовного дела объявлены в международный розыск.

* Наталья Вовк и Богдан Цыганенко внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.