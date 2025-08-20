Раскрыто отношение россиян к установке памятников Сталину

Примерно половина упоминаний о возведении и восстановлении памятников Иосифу Сталину, генеральному секретарю ЦК КПСС, имеет положительный оттенок (49%). Столько же отзывов – нейтральные (49%). Лишь в 2% случаев комментарии носят негативный характер, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга исследовательского центра «Сидорин лаб».

Генеральный директор «Сидорин лаб» Дарья Свистунова отмечает, что нейтральная тональность большинства упоминаний не является проявлением равнодушия, а скорее отражает стратегию уклонения от резких оценок.

По ее словам, болезненные вопросы, такие как репрессии, остаются на периферии, а основное внимание уделяется образу «эффективного менеджера», который ассоциируется с эпохами войны и индустриализации.

По словам доцента Государственного академического университета гуманитарных наук Дениса Летнякова, после начала специальной военной операции на Украине «голос публичных акторов, которые негативно оценивали Сталина и делали акцент на репрессиях, стал менее слышен».

