Медиатренды-2025. Запрос на полезный и вдумчивый контент в СМИ, выходные – в Telegram

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co представили анализ медиапотребления пользователей за первое полугодие 2025 года.

Каждый год медиахолдинг Rambler&Co исследует изменения в паттернах потребления контента и привычках пользователей. В 2025 многие из них вышли на плато. Стабильными стали, в основном, те сценарии, которые связаны с временем посещения новостных ресурсов и выбором устройства чтения, но предпочтения в контенте и длительность взаимодействия с ним немного, но меняются. Учитывая растущую популярность мессенджеров как платформ для медиапотребления, аналитики медиахолдинга также провели большой опрос активных интернет-пользователей об их привычках в Telegram.

Время стабильности

Продолжает преобладать медиапотребление с мобильных устройств – в среднем доля 77% (от общего показателя MAU по Mediascope, январь-июнь 2025), но десктоп устойчиво занимает нишу с средней долей 30% (категории не суммируются – один объект может входить в несколько одновременно). Прежними остались и предпочитаемые часы для потребления новостей: наибольшее число визитов через десктоп приходится на обеденное время (12:00-13:00), с мобильных – раннее утро (8:00-9:00) и вечер (17:00-19:00). Самые длительные визиты с десктопа приходятся на 8:00-10:00, с мобильных устройств – еще раньше 5:00-8:00). Данные позволяют увидеть примерное расписание дня читателя:

5:00-8:00 часов утра – время для вдумчивого чтения с мобильного устройства;

8:00-9:00 часов утра – быстрый скроллинг новостей с мобильного устройства;

9:00-10:00 часов утра – время для вдумчивого чтения с десктопа;

12:00-13:00 часов дня – быстрый скроллинг новостей на десктопе;

17:00-19:00 часов – быстрый скроллинг новостей с мобильного устройства.

Как видно, самые «тихие» часы для новостей, независимо от устройств – это с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Что изменилось?

газета

Небольшие, но заметные изменения в 2025 году всё же присутствуют. Во-первых, увеличилось среднее время чтения медиаконтента – с 5,2 до 5,5 минут на десктопе и с 2,5 до 3 минут с мобильных устройств. Как стало заметно, сеансы чтения с мобильных устройств так же, как в 2024, почти вполовину (на 45%) меньше, чем с десктопа.

Сместились предпочитаемые дни для потребления медиаконтента. Самым «читающим» днём на неделе стала среда – 14,9% от всей недели (в 2024 с этой же цифрой лидировал понедельник). Для сравнения, самый «нечитающий» день в 2025 – это суббота с показателем 13,1% (в прошлом году было воскресенье с 12,9%).

Заметен небольшой восходящий тренд в следующих темах новостных медиа: «Наука и техника», «Авто», также растёт полезный контент – «Здоровье» и «Путешествия». В 2024 в топе были «Экономика» и только потом «Наука и техника». В выборке топ-20 новостей за первое полугодие 2025 года по-прежнему превалирует политическая тематика, но стали появляться и простые жизненные или просветительские темы: обзоры ноутбуков, подготовка к праздникам, смерть рэпера Паши Техника, исторические лонгриды.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Исследование подтверждает: ключевые предпочтения аудитории в новостной повестке остаются стабильными – меняются лишь каналы доставки контента. Это касается как временнЫх паттернов потребления и используемых устройств, так и тематики. Даже в условиях высокой мировой активности интерес к политике продолжает снижаться – аудитория возвращается к сбалансированному контенту, где событийные новости дополняются тематическими направлениями. Однако следующий этап трансформации, который выходит за рамки текущего анализа, – это влияние искусственного интеллекта. Вероятно, привычные временные интервалы сохранятся, но уже в ближайшие годы запросы пользователей сместятся в сторону ИИ-агентов. Суть потребления останется прежней, изменится лишь форма: те же часы, тот же запрос на информационный срез, но принципиально иные инструменты взаимодействия с ним».

Выходные от контента… в другом контенте!

Медиа Rambler&Co наращивают присутствие в соцсетях и мессенджерах, причём за их развитие отвечают отдельные редакции, и контент соответствует паттернам медиапотребления именно в этих средах. Поэтому аналитики обратили внимание и на тренды в Telegram. Исследование проводилось путём онлайн-опроса среди интернет-активного населения всей России 16-64 лет в феврале-июне 2025 года. Удалось выявить различия в сценариях потребления контента разных возрастных групп. Так, молодёжь (16-34) открывает новости реже (в среднем 22 раза в месяц), но могут проводить больше времени за чтением (в среднем 2,1 часа в день). Самая старшая группа (45-64), напротив, тратит меньше всего времени по часам на чтение новостей (в среднем 1,5 часа в день), но делает это регулярнее (в среднем 25 раз в месяц).

Пик активности чтения новостей в Telegram приходится на вечер после работы/учебы (53% – в будние и 63% – в выходные дни). Но и тут есть возрастная особенность – молодые (16-24) реже читают новости в будние дни, чем остальные возрастные группы (частота ниже примерно на 10%).

Большинство пользователей мессенджера стремятся к небольшому разнообразию новостных источников (3 новостных канала и менее) и избегают информационной перегрузки. Только 34% подписаны на 4 и более СМИ в Telegram. Среди критериев отбора – рекомендации друзей и активность в социальных сетях. Около половины (47%) читателей пересылают новости друзьям 1 раз в неделю и чаще (но только 15% из них – каждый день).

Вывод

В 2025 году установлены самые «тихие» часы и дни для чтения онлайн-СМИ. Однако аналитика медиапотребления в Telegram показывает, что пользователь не выпадает из новостного потока совсем, а просто переключает своё внимание на каналы в мессенджерах. Эти данные позволят выстроить более точный баланс количества и времени публикации контента в разных средах, чтобы не перегружать пользователя, а более комфортно удовлетворять его запросы.

Материалом для исследования стала статистика активов медиахолдинга («Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат» и других), а также результаты онлайн-опроса интернет-активного населения России в возрасте 16-64, читающего новости различных тематик в интернете, февраль-июнь 2025.