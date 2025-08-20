Назван самый «ленивый» город России

В честь Всемирного дня лени, который отмечается 20 августа, медиаплатформа Food.ru провела масштабный опрос, результаты которого были опубликованы на сайте Life.ru. В опросе приняли участие более 5400 россиян, которые поделились своим отношением к лени и рассказали, как часто они сталкиваются с этим состоянием.

Лидером по лени стал Ижевск — 51% жителей заявили, что ежедневно сталкиваются с этим явлением. В Москве этот показатель составляет 44%, в то время как в Оренбурге и Омске жители более дисциплинированы и стараются не откладывать дела на потом. Жители Калининграда оказались самыми активными в делегировании задач: почти 30% из них охотно перекладывают свои обязанности на других.

Согласно результатам исследования, 41% опрошенных заявили, что лень — это сигнал организма о перегрузке, 32% считают ее вредной привычкой, а 18% уверены, что именно лень является двигателем прогресса. Почти 39% опрошенных признались, что ленятся ежедневно, еще 36% — несколько раз в неделю.

В большинстве случаев люди ничего не делают, потому что у них нет срочных дел (44%) или они заняты домашними делами (22%). Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет связывают свою лень с учебой, а люди от 35 до 50 лет чаще всего предпочитают делегировать бытовые задачи и пользоваться услугами клининга или доставки еды.