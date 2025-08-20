Москвичка помыла окна, стоя на подоконнике 27-го этажа

В Сети набирает популярность видео, на котором жительница столичного ЖК «Спутник» моет окна, стоя на подоконнике 27-го этажа.

На опубликованных кадрах можно заметить, как женщина залезла на узкий подоконник без какой-либо подстраховки. Несмотря на риск упасть вниз, она уверенно мыла окно. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Некоторые такие случаи заканчиваются трагично: в Екатеринбурге из окна собственной квартиры выпала 23-летняя девушка и разбилась насмерть. Близкая подруга погибшей рассказала, что та захотела помыть окно. У нее остался девятимесячный ребенок.

Из премиум-апартаментов в центре Москвы выпала девушка

Мытье окон в многоэтажных домах требует особого подхода к безопасности. Эксперты отметили, что приступать к работе нужно только при полной уверенности в своей защищенности, а в сомнительных ситуациях лучше доверить уборку профессионалам.

Эксперты рассказали, как правильно мыть окна. По их словам, важно учитывать погодные условия, подготовительные работы, предварительную подготовку и инструменты.