Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в больнице

В Тюмени жену бойца специальной военной операции (СВО) довели до слез при посещении больницы. Об этом рассказал сам участник спецоперации в ролике, опубликованном сетевым изданием «Новости МегаТюмени».

Мужчина лишился ног в ходе боевых действий, что привело к инвалидности. Приехав на медосмотр, он не смог попасть в медицинское учреждение из-за отсутствия пандусов.

«Моя жена пошла туда одна. В регистратуре возмутились, почему я сам не могу прийти. Затем ее отправили ходить по кабинетам без очереди», — пояснил он.

Другие пациенты стали возмущаться тем, что жена солдата прошла без очереди.

«Что за безобразие такое, примите меры (...) Мне тоже обидно, что я не могу пройти», — попросил мужчина.

Ранее в другого бойца СВО бросила грязной тряпкой медсестра. Мужчина не мог самостоятельно обслуживать себя, поскольку получил тяжелые ранения.